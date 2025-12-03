Pepe Madero enciende el Polyforum

Este 28 de noviembre, el Polyforum de Tuxtla Gutiérrez vibró con la presentación de José Madero, quien llegó a la capital del estado gracias a su Sarajevo Tour.

La más reciente gira del exintegrante de Panda sirvió para que el compositor entregará una noche que permanecerá en la memoria de los asistentes. El público disfrutó una noche intensa en la que Pepe Madero hizo un recorrido musical por toda su trayectoria, desde sus inicios con Panda hasta sus más recientes éxitos.

Precisamente al interpretar canciones como “Narcisista por excelencia” y “Nuestra aflicción”, la gente gritó eufórica, pues esos temas los llevaron a recordar su época de juventud, cuando quizás aún iban a la escuela.

Estreno

Sin embargo, la presentación también permitió escuchar canciones de su nuevo álbum, Sarajevo, que brindaron una atmósfera especial. José Madero conectó profundamente con la audiencia, que coreó cada letra y acompañó cada uno de los momentos del concierto.

José Madero Vizcaíno, mejor conocido como Pepe Madero, es un cantante, músico, compositor, productor, escritor y podcaster mexicano. Es ampliamente conocido por ser el exvocalista de la banda de rock alternativo Panda (PXNDX) y por su posterior y exitosa carrera como solista.