Christian Nodal está de estreno musical, ya presentó su nuevo disco, Pa’l cora con la presencia de su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, quien acompaña a su marido a todo lo que el trabajo le permite, como los conciertos.

Nodal experimenta un buen momento musical después de regresar de gira por Europa, donde tuvo llenos totales, su buena racha no solo es profesional sino personal, recién casado y con la aprobación de sus suegros, sobre todo de Pepe Aguilar, de quien tanto se especuló que no estaría de acuerdo con el sorpresivo matrimonio de su hija.

Aguilar habla de Christian Nodal

Como dicen, amor con amor se paga, así que mientras Christian Nodal haga las cosas bien con Ángela Aguilar, Pepe, su padre, estará contento, así lo reveló en una entrevista con Ventaneando.

Después de que Ángela y Christian se casaran, y Pepe los felicitara públicamente en redes sociales, por primera vez habla para responder las palabras de elogios con las que Christian se dirigió a él en Puerto Rico, y con el tono bromista característico de Pepe, advirtió: “No me conoce todavía, no me conoce…”, dijo entre risas.

Dice que su yerno se da a querer

“A uno como ser humano es como le lleguen, Juan Gabriel tenía una canción que decía ‘por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’. Yo creo que todos; si él es respetuoso como lo ha sido, si él es serio como lo ha sido, si es como ha sido, así se le trata y aparte es un buen muchacho, se da a querer el cabrón”, expresó.