A Juan José Origel se le ilumina la cara cuando habla de que ha vuelto a encontrar el amor, pues a sus 76 años pensó que de los únicos que podría seguir enamorado sería de sus dos perritos, Tom y Jerry, hasta que hace poco menos de un mes emprendió un viaje a Madrid, donde dio con la persona que está cambiando su mundo, pues el conductor revela que podía irse a vivir al viejo continente con tal de estar cerca de su interés romántico, que asegura que es 46 años menor que él, diferencia que no ve como un impedimento para que su amor prospere.

Pepillo, como es conocido en el medio, se convirtió en el más reciente entrevistado de Matilde Obregón con quien, claramente, sostiene una muy buena amistad, pues ambos se dedican al periodismo de espectáculos desde hace muchos años.

De hecho, la periodista recordó que fue Origel, junto a Pati Chapoy y Pedro Sola, quienes se acercaron a ella y su exjefe para hablarles del proyecto que traía entre manos: se trataba de un programa de espectáculos como no había existido antes en la televisión mexicana: Ventaneando, producido por primera vez por Carmen Armendáriz.

A este respecto, Origel destacó que no comprende por qué sigue siendo asociado a Ventaneando cuando, en realidad, el solo formó parte de la primera etapa del proyecto. “Yo duré año y medio nada más (y) la gente todavía dice ‘mira, el de Ventaneando’, y yo les digo ‘ay, por favor, hace 25 años que ya no estoy’”, dijo entre risas, aunque reconoció que ese programa fue un parteaguas en su carrera en televisión, pues antes trabaja en sociales para el diario El Sol de México.

“Para mí fue muy importante, la verdad. Yo no puedo hablar mal de nadie de ‘Ventaneando’ porque me fue muy muy bien”, destacó, y reconoció que comprende que Pati Chapoy dejara de hablarle por años, luego de que abandonara el programa, por recibir una mejor oportunidad laboral, cuando lo invitaron a convertirse en titular de La botana, que se convertiría en la competencia directa del programa de espectáculos.

Sin embargo, aclaró que limaron asperezas cuando falleció su padre en febrero de 1999, pues Chapoy se puso en contacto con él para darse el pésame y, a partir de ahí, los malentendidos entre ellos quedaron atrás.

Fue a raíz de su intervención de programas como Ventaneando, La botana, La oreja, Derecho de admisión y, en la actualidad, Con permiso, que le dieron la oportunidad de hacerse de un nombre dentro del mundo del espectáculo, lo que dio a lugar a que creara un lazo de amistad con personalidades de la talla de Lucía Méndez y Silvia Pinal, además de hacerse un patrimonio que le diera la oportunidad de emprender viajes a lugar como España, uno de sus países favoritos, pues en entrevista con Obregón confesó que cada que es su cumpleaños viaja a Madrid para celebrar.

Pepillo reveló que en su último viaje conoció a una persona de la que se enamoró y de la que considera que es un gran prospecto para emprender una relación. “Lo puedo gritar a los cuatro vientos”, dijo mientras se reía ante la reacción de Obregón, quien le pedía que diera más detalles acerca de su persona especial. “Mira, no es que esté enamorado”, indicó. “Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hace mil años no sentía, te lo juro. Porque, digo, pues ya no tengo edad para andarme enamorando ni andar haciendo esto ni nada, pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena”.

Sin embargo, destacó que hay un impedimento que dificulta que su relación funcione, y no es la edad, ya que confesó que se llevan 46 años de diferencia, sino que esa persona vive en Dubai. “Es de aquí pero vive en Dubai. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa… Estoy muy contento, es como volver a vivir. No les he dicho a mis hermanos porque necesito ir a León, necesito presentarlos. De pronto he estado a punto a irme a vivir a España. No a vivir totalmente pero sí echarme un año allá. Si Dios quiere, el año que entre me voy a rentar un departamentito y estar allá”.