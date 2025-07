“Perdidas” aclaran supuesto asalto

Ante versiones de un supuesto asalto que rápidamente se viralizó en redes sociales, las influencers Wendy Guevara, Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K, salieron a precisar lo ocurrido el pasado miércoles.

Mediante una transmisión en el canal de Youtube de Paolita Suárez, aclararon los rumores sobre presuntas versiones, donde se mencionaba un supuesto robo de miles de pesos perpetrado por policías cuando viajan en auto de la Ciudad de México a León, Guanajuato.

En el directo, las creadoras de contenido aclararon la situación, mencionando que estaban bien y lo que les ocurrió en realidad se trató de un robó express, donde unos individuos las despojaron rápidamente de sus celulares. “Fue en la carretera, saliendo de la Ciudad de México, no fueron los policías”, mencionó Paolita. “No, hermana, no fueron policías, eran unas personas… nosotras no queríamos que se hiciera el chisme”, agregó Wendy.