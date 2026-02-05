Perdido y encontrado

En este relato escrito por Oliver Jeffers, un niño encuentra un pingüino extraviado en la entrada de su casa. Al verlo solo y triste decide ayudarlo a encontrar el camino de regreso a su hogar. Tras mucho investigar, averigua que los pingüinos habitan en el Polo Norte y busca la forma de llevarlo allí. Durante el viaje descubre que la soledad no es lo mismo que la nostalgia del hogar. Descubriendo que el pingüino no estaba perdido, sino solo. Es un libro ilustrado con acuarelas, ganador de varios premios internacionales.

Una historia de amistad y sobre todo de atención hacia los sentimientos y las necesidades del otro. El personaje del niño encarna en sí el valor de la superación y de la productividad: atento a lo que acontece. Las acuarelas que componen este cuento acompañan la ternura de la historia. La delicadeza de las pinceladas, los colores mate y esos pequeños trazos en rojo que destacan en el azul del océano nos acogen en un escenario tranquilo y acogedor.

¿Para quién se recomienda?

Perfecto a partir de los 2 años y medio o 3 años. La cantidad de texto que acompaña las imágenes es bastante reducida, así que es un buen recurso para los niños que empiezan a leer de forma autónoma.