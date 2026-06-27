Es costumbre actualmente llevar a la pantalla grande aquellas historias que han triunfado en el mundo literario. Perdona si te llamo amor es justamente eso, una novela que triunfó mundialmente y que luego decidieron hacer su versión cinematográfica… de hecho, dos veces, la primera italiana, y ahora, española.

En este caso, la adaptación de la novela de Federico Moccia está dirigida por Joaquín Llamas y en ella se mantiene a caballo el romanticismo y el drama para contarnos la historia de Álex y Niki por vivir un amor que no parece del todo correcto.

La película supone el debut en la dirección cinematográfica de Joaquín Llamas, realizador con amplia experiencia en el mundo de la televisión que aceptó el reto de adaptar uno de los fenómenos editoriales más destacados de los últimos años con más de dos millones de ejemplares vendidos en España.

Adaptación

El problema de trasladar una novela al cine es que evidentemente no hay tanto tiempo para lograr que el espectador se involucre con los personajes y con la historia como tal. De igual forma, los eventos tienen que ser seleccionados adecuadamente para no perder la magia que pueda tener el libro, y para que los fieles seguidores del libro no se sientan decepcionados y los que no lo hayan leído lo entiendan todo.

La cinta no cumple mucho con eso de mantener al espectador contento y tampoco creo que vaya a tener el mismo éxito que el libro de Moccia… La película en general es bastante floja y, definitivamente, si algo le hace falta es magia y química para poder triunfar como una historia de amor de creíble.

Desde el inicio da claras muestras de que lo que viene a continuación es otra película romántica sin mucha gracia. La narración en off que utilizan para hablar sobre el amor, no es sólo un recurso poco creativo y ya desgastado si no que, además, tiene tan poca fuerza que de entrada ya te deja fuera de la película.

Debilidades

Las actuaciones, en especial la del actor principal Daniele Liotti, son por momentos forzadas y poco convincentes… y en otros bastante planas. Tienen algunos momentos de luz, pero parecen actuaciones bastante amateur en general. Esto sumado al hecho de que la historia tampoco es increíblemente magnética hace que la película sea un poco mediocre y entre en la larga lista de películas románticas que solo disfrutarán aquellos que aman sobre todas las cosas este género.

El ritmo con el que cuentan la historia no da chance para querer que los protagonistas estén juntos, pero en dos segundos ya se aman y se sabe cómo va a terminar todo. En general, en la mayoría de las películas de amor, sabemos todos que vivirán felices para siempre… pero como mínimo hágannos sufrir y no se lo pongan tan fácil a la pareja, que sino la historia pierde su gracia y se convierte en tontería aburrida.

No hay mucho que salvar de la película Perdona si te llamo amor; a lo mejor algún fanático del género saldrá a defenderla… pero será el único. El resultado en algunos momentos provoca la risa y en el resto la vergüenza ajena. Hay momentos de un artificio y de una sobreactuación que hacen sentir en un teatro de fin de curso. Y lo peor es que el problema no es de los actores sino de unos textos y una dirección que quiere dar vida a unos personajes que, afortunadamente, no existen.