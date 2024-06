Perennial desmonta los clichés

La enfermedad, la muerte y la obesidad, comprendidas como aquello que sale del estándar inmutable de belleza femenina, son temas que se exploran en Perennial, pieza multidisciplinaria cuya idea original y dirección de arte es de Jade Zerón; la dramaturgia y la puesta en escena, de Netty Radvaniy, y la dirección escénica, de Lorena Abrahamsohn.

Radvaniy, actriz, artista de circo y directora francesa asentada en México, dice que la pieza abarca lo circense, el texto, el teatro de objeto, la danza e incluso se mueve, un poco, en el terreno de lo performático.

“Tiene que ver, principalmente, con el cuerpo femenino, las imposiciones sociales sobre el cuerpo y cómo ese cuerpo no es inmutable ni permanente. Pareciera que tenemos que dejarlo congelado en un lugar y todo lo que se sale de ese estándar es poco agradable para la sociedad. Es una crítica hacia las imposiciones sociales de hiperproductividad, belleza y juventud que hay, ahora, sobre el cuerpo; las narrativas que se cuentan en cada escena tienen que ver con esto”, detalla Zerón, quien es artista multidisciplinaria.

Además, el libro Desmorir, de Anne Boyer, resonó en ellas para encontrar puntos de coincidencia, inspiración e imágenes. “‘Perennial’ tiene que ver, en un sentido amplio, con la enfermedad. Boyer es una periodista que se enfrentó al cáncer de mamá, sobrevivió y habla y analiza esto de forma política”, retoma la palabra Radvaniy. Ciertos extractos del libro, explican, son tomados para tener un hilo conductual en la pieza.

El título, dice Zerón, viene de la palabra “perenne” en inglés —las plantas que cada año vuelven a florecer—; el nombre le gustó porque, en el proceso de investigación, se encontró con un artículo sobre una nueva etiqueta para los millennials que no se identificaban con las ideas impuestas sobre lo que la sociedad espera, en particular, de ellos: “Me gustó la palabra ‘perennial’ porque abre un espectro hacia lo que no cabe en la etiqueta de bello y perfecto en un perfil de Instagram”.

Es importante recalcar que el punto de partida de Perennial fue el propio acercamiento de Zerón a la vejez y la enfermedad. Desde hace una década su madre padece un cáncer agresivo, cuenta: “Hubo una generación de mujeres que ya tenía derechos, pero aún estaba cien por ciento al cuidado del hogar. Mujeres agotadas que vivieron en dos dimensiones y a las que la sociedad desechó”.