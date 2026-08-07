Perez Hilton sufre crisis y se lastima

Perez Hilton, uno de los nombres más influyentes, y controvertidos, del espectáculo en internet, ocupó los titulares luego de ser hospitalizado en Miami, tras una crisis ocurrida durante una transmisión en vivo por Tiktok.

La intervención de las autoridades se produjo después de que varios usuarios alertaran sobre la situación en la que se veía a Hilton, con aspecto de estar enloquecido, cubierto de sangre y cortándose repetidamente con un objeto.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el operativo activó un protocolo especializado para atender una crisis de salud mental, priorizando la desescalada de la situación antes de trasladarlo a un hospital.

Las autoridades informaron que fue encontrado con vida y recibió atención médica después de que hiciera una transmisión en vivo en sus plataformas y se apuñalara en repetidas ocasiones.

La familia y el equipo de trabajo de Pérez Hilton emitieron un comunicado en el que se limitaron a confirmar que el bloguero ya recibe atención médica.