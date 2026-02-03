Perfectas para atraer la buena suerte

Llenarán tu casa de prosperidad y alegría. Descubre sus beneficios y cómo cuidarlas para dar un toque de energía positiva a tu casa el resto del año.

BAMBÚ DE LA SUERTE

Aunque su nombre diga lo contrario, esta planta de la buena suerte no es realmente un bambú. Es un tipo de drácena al que se le han quitado las hojas inferiores para que parezca un bambú. Es muy fácil de cuidar y mantener, perfecta para cualquier nivel de experiencia con las plantas. El bambú de la suerte se adapta mejor a la luz indirecta media o brillante, aunque también tolera la luz baja. Si lo tienes en agua, cambia el agua semanalmente; si está plantado en tierra, mantenla ligeramente húmeda.

ORQUÍDEAS

Adoradas por su naturaleza resistente y sus impresionantes flores, las orquídeas tienen ese aire glamoroso que tanto nos gusta, y además, simbolizan la fertilidad y la abundancia. Aunque parezcan plantas delicadas, en realidad son bastante fáciles de cuidar: colócalas en un lugar que reciba al menos seis horas de luz indirecta al día y "riégalas" poniendo tres cubitos de hielo sobre la tierra una vez a la semana.

SANSEVIERIA

A pesar de tener nombres poco amigables (también es conocida como "lengua de suegra" o "espada de san Jorge"), es una planta preciosa para cualquier hogar, gracias a sus hojas variegadas y su vibrante tono verde. Se dice que atrae fortuna, buena salud y creatividad al hogar. Es extremadamente fácil de cuidar y prospera en diferentes tipos de luz, necesitando solo un riego cada dos o tres semanas.

ÁRBOL DEL DINERO

La Pachira aquatica es famosa por traer riqueza a su dueño y suele regalarse a negocios nuevos para desearles buena fortuna. Algunos lo consideran la planta de interior más afortunada de todas. Prefiere la luz indirecta media o brillante, pero tolera bien la luz baja. Gira la maceta una vez a la semana para que las ramas crezcan de manera uniforme, y riégala cuando los primeros centímetros de tierra estén secos.

LAVANDA

Se asocian con la serenidad y, según estudios, realmente ayudan a mejorar el estado de ánimo, tanto de personas como de mascotas, gracias a sus fitoquímicos. Aunque es más complicada de cultivar en interior, es muy fácil de cuidar al aire libre. Solo necesita pleno sol y estar en un lugar con buen drenaje. Riégala solo cuando esté muy seca.

CRISANTEMO

Símbolo de longevidad y buena suerte, es una planta preciosa tanto para interiores como exteriores. Las flores del crisantemo son perennes si las plantas en primavera y puedes disfrutarlas como regalo en cualquier época del año (en interior florecerán durante varias semanas). Riégalas cuando la tierra esté ligeramente seca en la superficie.

LIRIO DE LA PAZ

No es ninguna sorpresa que esta planta elegante traiga armonía al hogar. Los lirios de la paz tienen hojas verdes brillantes y bonitas flores blancas en forma de cuchara. Dale luz brillante indirecta y mantén la tierra ligeramente húmeda. Ojo, si tienes gatos en casa, mejor evitar esta planta, ya que es tóxica para ellos.

ÁRBOL DE CÍTRICOS

Los árboles como el limonero Meyer o el kumquat han sido símbolo de prosperidad desde la antigüedad. Son plantas estupendas tanto para interiores como terrazas. Dales al menos seis horas de sol directo al día, o usa una lámpara de crecimiento. Sin suficiente luz, no producirán frutos. Riégalos cuando la tierra esté ligeramente seca en la superficie.

BROMELIA

Vibrante, única y conocida por atraer la buena suerte, es ideal para quienes buscan algo diferente en casa. Prima cercana de la piña, estas plantas tropicales vienen en colores preciosos como rosa intenso, amarillo vibrante o rojo fuego. Colócala en un lugar con mucha luz y riégala cada una o dos semanas durante los meses cálidos, y cada dos o tres semanas cuando haga más frío.

ROMERO

Su aroma puede relajar el cuerpo y energizar la mente, y antiguamente se creía que traía buena suerte a los viajeros. Esta hierba culinaria es una planta perenne en climas cálidos. Dale pleno sol y riégala con moderación; esta planta mediterránea prefiere estar en el lado seco. En interior, colócala en una ventana soleada con luz directa o bajo una luz de cultivo.

PILEA

También conocida como "planta china del dinero", tiene unas hojas brillantes en forma de moneda, lo que, según dicen, atrae la riqueza y la buena suerte. Además, es muy fácil de reproducir y compartir, lo que refuerza esa sensación de prosperidad. Dale luz brillante indirecta y riégala cuando la tierra esté casi seca.

OXALIS

También conocido como trébol, está relacionado con el Día de San Patricio y se dice que trae buena suerte al hogar. Sus hojas, de color verde o burdeos, tienen tres lóbulos y sus delicadas flores pueden durar semanas. Son plantas de bajo mantenimiento y larga vida. Dale luz brillante indirecta y deja que la tierra se seque un poco entre riegos.