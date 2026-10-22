Pero ¿por qué no te duermes?, del escritor Adam Wallace, con ilustraciones de Carla Martell, es un cuento infantil lleno de humor que aborda una situación muy común en muchas familias: la dificultad de conseguir que los pequeños se vayan a dormir.

La historia gira en torno a un dragón adulto que intenta convencer a su pequeño dragoncito de que ha llegado la hora de descansar. Sin embargo, lograr que se duerma no resulta tan sencillo como parece. El dragón pone en práctica diferentes estrategias para ayudarlo a conciliar el sueño, pero sus esfuerzos dan lugar a situaciones divertidas e inesperadas.

Entre los recursos que aparecen en el relato están las tradicionales estrategias para dormir, como contar ovejitas, tomar un baño calentito y escuchar canciones de cuna. Aunque son actividades conocidas que suelen relacionarse con la hora de acostarse, en esta historia se convierten en parte de una aventura cómica que provoca risas y mantiene el interés de los lectores.

A lo largo del cuento, el adulto intenta encontrar la manera de tranquilizar al pequeño, mientras que la situación se vuelve cada vez más graciosa. De esta forma, los niños pueden reconocer experiencias que quizá viven en casa: querer seguir jugando, tener dificultades para dejar las actividades del día o no sentir ganas de irse a la cama cuando los adultos se lo indican.

Uno de los elementos más atractivos de la obra es que presenta esta situación cotidiana desde una perspectiva divertida, sin convertir la hora de dormir en un momento de regaños o conflictos. Las ilustraciones coloridas y expresivas de Carla Martell complementan el texto y ayudan a los pequeños a comprender lo que sucede, identificar las emociones de los personajes y disfrutar de los momentos humorísticos.

Además, el relato cuenta con un final inesperado que refuerza su carácter lúdico. El humor es uno de sus principales recursos para mantener la atención infantil y convertir la lectura nocturna en una experiencia agradable para compartir entre padres, madres, cuidadores y niños.