Después de una década alejada de la pantalla chica, Maite Perroni está de regreso. La actriz protagonizará Para volver a verte, la nueva producción de Rosy Ocampo.

Durante una conferencia de prensa, la productora confirmó oficialmente a los medios que la ex-RBD será la encargada de encabezar el elenco de esta historia, anuncio que estuvo marcado por la emoción de Perroni por volver a Televisa, lugar donde comenzó a construir su carrera.

“Estoy genuinamente emocionada y muy feliz de poder estar aquí nuevamente. Son 10 años de estar fuera de la televisión mexicana a nivel abierto nacional y la verdad es que me emociona muchísimo seguir contando historias en un espacio que a mí me ha dado tanto”, dijo.

Vuelve al sitio donde fue feliz

La protagonista de Cuidado con el ángel reconoció que volver a la empresa que considera su casa significa la oportunidad de volver a ver a todas las personas que han sido importantes en su desarrollo profesional, pero también de asumir un reto distinto al que enfrentó en sus primeros años.

Maite interpretará a Violeta, una mujer que aparentemente tiene la vida resuelta; sin embargo, su mundo cambiará por completo y tendrá que encontrar su propia fuerza. “Es un personaje mucho más adulto, mucho más maduro. Es una mujer de hogar, de familia; una mujer que tiene un reto por delante muy grande y que su prioridad siempre será el bienestar de su familia y de sus hijos”, señaló.

Además de actuar, Perroni también será la encargada de interpretar el tema principal de la novela. Para volver a verte también significa el regreso de uno de los actores más queridos de Televisa, Jaime Camil, quien será el galán de esta historia.