Peso Pluma borra rastro de Kenia Os

Después de mantener algunas fotografías de Kenia Os en su perfil pese a la ruptura, Peso Pluma finalmente hizo cambios en sus redes sociales y eliminó la mayoría de las publicaciones en las que aparecía junto a la cantante.

Los artistas anunciaron el fin de su romance a inicios de este mes, tras año y medio de relación. Lo hicieron mediante un comunicado conjunto en el que aseguraron que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, además de pedir privacidad durante este proceso. “Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”, expresaron.

Momentos previos

Las versiones de una separación ya habían comenzado a circular días antes. Kenia se mostró visiblemente conmovida durante un concierto en Monterrey mientras interpretaba una canción romántica, mientras que La Doble P también atravesó momentos nostálgicos en sus shows.

El intérprete de corridos tumbados, quien durante su relación presumió constantemente a Kenia Os con regalos, viajes y muestras públicas de cariño, conservó en su perfil las fotografías promocionales de “Tommy & Pamela”, la canción que grabaron juntos y que marcó el inicio de su historia.

La limpieza en el Instagram de Hassan Emilio, por supuesto, fue notada por sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de esperanza. “Se veía todo tan genuino, que es raro, pero es triste ver que se acabó”. “Regresen”. “No la borres, ustedes se amaban mucho”. “De verdad quería que funcionara”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la plataforma. Otros usuarios señalaron que la permanencia de la imagen les hizo pensar en una posible reconciliación: “Aún queda esta, hay esperanza”, escribió un fan.

La separación también estuvo acompañada de diversas especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión.

Infidelidad

Días antes del anuncio, la pareja se mostraba cercana y enamorada, por lo que comenzaron a surgir versiones que apuntaban a una presunta infidelidad por parte del intérprete de “Bellakeo”.

Todo comenzó cuando el creador de contenido venezolano Pedro Luis Joao Figueira, mejor conocido como La Divaza y amigo cercano de Kenia Os, hizo declaraciones que sugerían problemas en la relación. “Yo vi unos ‘likes’ por ahí, no sé, como de una que trabajaba con Kenia, algo así, como que Peso había hecho algo... pero imagínate, si a Beyoncé le montaron cachos…”, expresó.

Con el paso de los días, las especulaciones comenzaron a señalar a una bailarina del equipo de la cantante. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación sobre esas versiones.