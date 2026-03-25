Peso Pluma causa debate

La exposición mediática de Hassan Emilio Kabande Laija (conocido artísticamente como Peso Pluma) ha alcanzado un nuevo punto de tensión tras la viralización de un clip durante una presentación en vivo. En el material, se observa al intérprete con movimientos mandibulares y comportamientos que la audiencia asocia erróneamente con el consumo de fentanilo.

De acuerdo con el National Institute on Drug Abuse (NIDA, organismo de investigación del gobierno de los Estados Unidos), el fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína, pero sus síntomas clínicos suelen ser la sedación extrema y la depresión respiratoria, lo que contradice gran parte de las especulaciones surgidas en redes sociales.

El debate no solo reside en la figura del artista, sino en la falta de información técnica sobre el consumo de sustancias.

Institutos

De acuerdo con la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Samhsa), la identificación visual de un estado de intoxicación es compleja y a menudo se confunde con episodios de agotamiento extremo o efectos de otras sustancias estimulantes. La atribución de estos gestos al fentanilo carece, por el momento, de un sustento médico oficial en el caso del cantante.

La industria musical enfrenta un escrutinio constante respecto al uso de fármacos. De acuerdo con la organización especializada Music Cares (brazo filantrópico de la Academia de la Grabación), la presión de las giras masivas suele derivar en problemas de salud mental y física que se manifiestan en el escenario. “El estigma y la especulación sobre el consumo de opioides dificultan el acceso a ayuda real para los artistas”, señala la institución al abordar la importancia de no diagnosticar a través de videos de corta duración.

La narrativa de las redes sociales influye en la percepción del fentanilo (una sustancia cuya peligrosidad radica en su potencia letal y no necesariamente en la euforia visible). La atribución de este tipo de narcóticos a figuras públicas debe manejarse con rigor periodístico, pues la World Health Organization (WHO) advierte que la desinformación sobre sustancias sintéticas puede entorpecer los esfuerzos de prevención y tratamiento en poblaciones vulnerables.