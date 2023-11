Tres años después de haber comenzado su proyecto musical Hassan Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, también llegó esta noche a conquistar los Premios Billboard. El cantante de 24 años se llevó uno de los galardones más importantes en la lista de ganadores de la revista estadounidense especializada en la industria musical, que cada año premia a lo más popular entre el público.

“Ella baila sola”, la canción que Peso Pluma hizo en colaboración con el grupo Eslabón Armado se llevó el galardón por Mejor canción latina, pero el intérprete también brilló en el evento por interpretar su tema “Rubicón”, con la participación especial del boxeador Mike Tyson, quien se ha declarado su fan. Ambos subieron al escenario que simulaba tener un ring y después Tyson le entregó su premio después de nombrarlo “el gran campeón Peso Pluma”.

Otros de los grandes ganadores fueron Drake, que obtuvo mejor artista rap, y mejor artista rap masculino, rap tour, álbum rap y canción rap por “Rich Flex”, que hizo junto a 21 Savage. Zach Bryan y SZA se llevaron cuatro, mientras que Miley Cyrus con su tema “Flowers” obtuvo tres: canción radio, canción Billboard Global y Billboard Global solo de EU.

Entre las mujeres también triunfó Beyoncé con premios como mejor artista Tour R&B y artista dance electrónica y la colombiana Karol G, quien obtuvo dos reconocimientos importantes, uno por el mejor artista latino en tour y el otro como mejor artista latino femenina, pero además deslumbró con su interpretación acuática de los temas “Qlona”, “Labios mórbidos” y “Ojos Ferrari”.

“Tengo que decir que estoy más nerviosa de lo normal, es muy emocionante para mí este premio, resulta que fui mejor artista latina y el tour más chimba latino”, expresó Carolina. La que deleitó interpretando por primera vez en una premiación el clásico tema navideño “All I want for Christmas is you”, fue Mariah Carey, quien al recibir el Chart Achievement Award de manos de sus dos hijas gemelas de 12 años, agradeció a la revista y a sus fans.

“Solo quiero decir que ‘Billboard’ ha sido una parte importante de mi vida desde hace mucho tiempo y tengo que admitir que algunos de los momentos más memorables de mi carrera están relacionados con ‘Billboard’ y una de las cosas que tengo que agradecer es que mis fans han estado aquí conmigo a través de los éxitos y los fracasos, los números uno y los que están por debajo de lo burbujeante los amo mucho; esta canción es particularmente especial para mí porque cambió mi vida”, expresó Carey.

“Quiero agradecer a los que hicieron esta canción parte de su banda sonora navideña cada año. Me siento honrada de recibir este premio de esta gran lista, pero lo más importante para mí es estar aquí rodeada de todos ustedes y sentir el amor que solo la música puede generar”, agregó la cantante.