Peso Pluma, el fenómeno musical

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, nació el 15 de junio de 1999 en Zapopan, Jalisco. Desde muy joven mostró interés por la música y aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, inspirándose en videos de internet y dedicando horas a perfeccionar su talento.

Sus primeros pasos en la industria fueron componiendo e interpretando corridos, pero fue gracias a la combinación de los corridos tumbados con géneros como el trap, el hip-hop y la música urbana que logró crear un estilo propio que conectó con millones de personas, especialmente con las nuevas generaciones.

El reconocimiento internacional llegó en 2022 y 2023 con canciones como “El belicón”, “AMG”, “PRC”, “Ella baila sola”, junto a Eslabón Armado, y “Lady Gaga”, temas que dominaron las plataformas de streaming y lo llevaron a posicionarse en las listas musicales más importantes del mundo.

Uno de sus mayores logros fue convertirse en el primer cantante mexicano de corridos tumbados en alcanzar el número uno de la lista Billboard Global 200, además de colocar varios temas simultáneamente en el Billboard Hot 100, un hecho histórico para el regional mexicano.

Además de su éxito musical, Peso Pluma ha colaborado con artistas nacionales e internacionales como Natanael Cano, Junior H, Becky G, Karol G, Bizarrap y Anitta, demostrando la versatilidad de su propuesta y expandiendo el alcance de la música mexicana a nivel mundial.

A pesar de la fama, su carrera también ha estado rodeada de controversias y desafíos, principalmente por el contenido de algunos corridos y por la atención mediática hacia su vida personal. Sin embargo, el cantante ha continuado enfocándose en su música y en llevar el género a nuevos públicos.

Hoy en día, Peso Pluma es considerado uno de los artistas mexicanos más escuchados del mundo. Su estilo único, su voz inconfundible y su capacidad para innovar han marcado una nueva etapa para el regional mexicano, convirtiéndolo en un referente de la música contemporánea.