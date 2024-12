El mexicano Peso Pluma logró posicionarse como uno de los artistas más escuchados de 2024 en la plataforma de música Spotify, que fue dominada por Taylor Swift por segundo año consecutivo en el primer puesto.

El jalisciense se colocó como el séptimo artista más escuchado a nivel mundial de acuerdo al resumen anual de la plataforma, Wrapped 2024, dado a conocer este miércoles. Lo acompañan en la lista otros latinos como Feid y Bad Bunny, quien se posicionó en el tercer puesto, debajo de The Weeknd. Por segundo año consecutivo, Taylor Swift fue nombrada como la artista con más reproducciones de la plataforma.

La estrella pop lideró la lista global acumulando más de 26.6 mil millones de reproducciones en este 2024 que está por concluir en la plataforma Spotify. Le siguen The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish, en ese orden.

El año pasado, Swift destronó al astro puertorriqueño del reguetón Bad Bunny del primer puesto a nivel global. Bad Bunny había mantenido el codiciado título por tres años consecutivos a partir de 2020.

Swift tuvo el álbum más reproducido en 2024 The Tortured Poets Department. Le siguen el álbum de Eilish, Hit me hard and soft; Short n’ sweet, de Sabrina Carpenter; Mañana será bonito, de Karol G, y Eternal sunshine, de Ariana Grande.