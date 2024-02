Peso Pluma es anexado

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma ha sido ingresado a una clínica de rehabilitación ubicada en su natal Jalisco. Hasta el momento no se tiene una versión oficial de por qué “Doble P” está anexado, pues solo han salido suposiciones, además que ya tendría algunos días en dicha clínica.

De acuerdo al periodista español, Jordi Martin para la revista Quien Espectáculos el joven artista quien recientemente canceló su participación en Viña del Mar, ingresó a una clínica holística, sin informar los motivos. Según el mismo periodista español, Jordi Martin, Peso Pluma se encontraría ingresado en el lugar conocido como Maluri o 5 Lunas de Maluri, supuestamente ubicado en la carretera Jocotepec con dirección a Chapala.

Martin agrega que esta no sería la primera vez que Peso Pluma estaría ingresado en la misma clínica, pues en el 2023 ya había estado en el sitio, ya que en aquel tiempo se filtraron unas fotos del cantante en las instalaciones las cuales fueron publicadas en las redes sociales del sitio, pero después las eliminaron.

¿Qué se sabe de Peso Pluma?

Fue el pasado 22 de febrero que luego de una serie de controversias por la participación de Peso Pluma en Viña del Mar, informó que no se presentaría, situación que no fue aclarada el por qué. Curiosamente, el artista que suplió a Peso Pluma en Viña del Mar fue el rapero Trueno, quien es el ex novio de Nicki Nicole.

Algunas de las teorías de que ingresaran a un anexo a Hassan Emilio Kabande Laija conocido como Peso Pluma, sería su reciente ruptura con la cantante Nicki Nicoile, pues luego de esto canceló su participación en Viña.

Recientemente a través de sus redes sociales, Peso Pluma canceló su Exodo Tour por Latinoamérica sin informar las razones, únicamente fue a través de Instagram.

Los compromisos más recientes que Peso Pluma tiene pactados están son para el mes de abril, donde en un periodo hasta octubre del 2024 tiene presentaciones en Estados Unidos, además de su presentación en el Coachella.