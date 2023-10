Peso Pluma nuevamente está causando revuelo en redes sociales, pero esta vez no es por sus primeros lugares en las listas de popularidad de Spotify o YouTube, sino que fue captado refiriéndose a sus fans con un “acento argentino”. Al finalizar uno de sus conciertos dijo lo siguiente: “Me voy re-contento por vivir todo esto con ustedes mi gente, que si no es por ustedes (...) no estaría tomando el micrófono aquí”.

Pese a que se refirió a su público con palabras de agradecimiento, hubo quien lo criticó por utilizar una expresión que forma parte del vocabulario argentino. Aunque también un usuario comentó que si en México ya no lo quieren, entonces ellos lo adoptan, probablemente refiriéndose a los argentinos.

Algunos comentarios en el video son los siguientes: “Peso Pluma, el próximo funado por los mexicanos, como Ángela Aguilar”, “1 semana en Argentina se le pego el re nosotros”, “Si los mexicanos no te quieren nosotros de adoptamos, amigo”, “Ay se le pegó un poquito, si es que nuestro acento es pegadizo, pero amo su forma de hablar”, por mencionar algunos. Cabe destacar que algunos artistas como Yahritza y su Esencia y Ángela Aguilar, provocaron el rechazo de los mexicanos al “negar sus raíces”; no obstante, los seguidores de la “Doble P” también comentaron que su expresión pudo deberse a la convivencia que tiene con la cantante argentina Nicki Nicole, de quien se rumora que es su pareja sentimental. “Por su novia Nicki yo creo que se le pega”, “Habla mucho con Nicky”, “Nicki una vez en un show en Chile dijo ‘chin… tu madre’, claramente lo aprendió de él”, entre otros.

Seguridad

En TikTok circula un video en el que Hassan Emilio se refiere a los elementos de seguridad con groserías, esto porque llevaban cargando a un fan que burló la seguridad con tal de saludar al jalisciense. Al percatarse de ello, Peso Pluma gritó (aún con micrófono en mano) lo siguiente: “No quiere que se lo lleven, déjame lo saludo, ¡Hey, espérate! Jijo de la chingad* espérate alv”.

Dicha reacción del cantante generó los gritos y aplausos de su público, al final, los elementos de seguridad dejaron que el joven abrazara al cantante.