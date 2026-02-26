Peso Pluma está en la mira

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Feudo) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzaron una investigación centrada en la red de lavado de dinero vinculada a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con el periodista en temas del narcotráfico Antonio Nieto, la indagatoria incluye la disquera Del Records, presuntamente relacionadas con artistas como Gerardo Ortiz, Cheli Madrid, Banda Culiacancito, Adrián Gabriel Salguero Mora y Jesús Lenin Cota Ramírez.

En el caso de Peso Pluma, su nombre aparece vinculado a la estructura financiera y de producción investigada, lo que ha levantado alerta entre las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero en México, ya que en Estados Unidos continúa en investigación el sello Del Records e, incluso, su director Ángel del Villar fue detenido.

El documento subraya la importancia de seguir las pistas de los flujos económicos que podrían estar relacionados con operaciones ilícitas del narcotráfico en México y estos cantantes.