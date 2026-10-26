Peso Pluma estrena romance

Peso Pluma llegó solo a la entrega de los Premios Billboard, fue galardonado y saludó a los presentes desde el escenario junto a Tito Double P, sin embargo, horas después de la gala el nombre del cantante dio de qué hablar en redes, pues según fotos y videos que circulan en internet ya le puso los ojos a una nueva conquista tras su truene con Kenia Os hace cuatro meses.

Nueva conquista

Se trata de una mujer de Tijuana, y aunque el intérprete de corridos tumbados no ha publicado sobre ella en sus redes, ella compartió varias fotos y estados que dan algunas pistas.

Videos frente al espejo y un mensaje que dice “Por si no me encuentran” son algunos de los materiales que ha posteado en las últimas horas, así como fotos de llamativos y enormes arreglos flores y bolsas de lujo, así como los que el cantante le solía dar a Kenia.

Lo que más ha llamado la atención de los cibernautas es un video que compartió la mujer que en Tiktok se encuentra como mercla888, dicho video es protagonizado por Kenia Os, la ex de Hassan Emilio Kabande Laija, verdadero nombre del famoso.

En el video Kenia lanza una clara advertencia: “Ojo de loca no se equivoca”, una frase popular que significa que la intuición, la perspicacia o la sospecha de alguien es muy certera para detectar mentiras, infidelidades, engaños o malas intenciones, incluso cuando no hay pruebas claras o visibles.

Esto aumentó las versiones de que le habría sido infiel a Kenia, y que esa fue la razón de su rompimiento cuando todo parecía ir muy bien entre ellos. La mujer que presume de manera un tanto discreta, que es la nueva conquista del cantante, está recibiendo varios mensajes que le advierten sobre que el artista es un infiel y que se cuide.

En 2024, el famoso fue grabado caminando de la mano con la influencer Sonia Sahar en un casino de Las Vegas, tras asistir al Super Bowl LVIII, mientras estaba en una relación con la argentina Nicki Nicole.