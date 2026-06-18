Peso Pluma habría sido infiel

La abrupta ruptura entre Peso Pluma y Kenia Os dejó dudas sobre la razón del “truene”, sobre todo porque la pareja se dejó ver muy enamorada días antes de hacer oficial el rompimiento. Las versiones de una supuesta infidelidad del cantante comenzaron a sonar con fuerza.

Luego del rompimiento con el intérprete de corridos tumbados, Kenia se dejó ver en el partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México junto a varios amigos, entre ellos el actor mexicano Alejandro Speitzer.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, celebró con su equipo de trabajo su cumpleaños, esta vez sin Kenia, y aunque a ambos se les ha visto tristes públicamente, el famoso se ha mostrado más vulnerable durante sus shows, donde ha llorado.

Más de un año de relación es lo que llevaban Peso Pluma y Kenia Os, ambos con giras mundiales se acompañaban y en redes publicaban fotos y momentos de su relación que parecía ir viento en popa, sin embargo, después de que la cantante lloró mientras cataba sus temas de amor durante su reciente concierto en Monterrey, entre los fans se encendieron las alarmas.

La sospecha de que algo andaba mal entre ella y Peso Pluma empezó a sonar cada vez más fuerte hasta que hace unos días ambos publicaron un comunicado en el que confirmaron que ya no están juntos como pareja; no revelaron las causas.

Sin embargo, La Divaza, el nombre artístico de Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, un famoso “youtuber”, cantante y celebridad de internet venezolano, de los mejores amigos de Kenia, dio unas declaraciones que hacen creer que Peso Pluma le habría sido infiel a Kenia.

En el programa Pica y se extiende, de Telemundo, La Divaza es cuestionado sobre los motivos del truene de la pareja, a lo que respondió: “Yo vi unos ‘likes’ por ahí, no sé, como de una que trabajaba con Kenia, algo así, como que Peso había hecho algo... pero, imagínate, si a Beyoncé le montaron cachos…”.

En redes ya se especula que de quien habla La Divaza sería una bailarina del equipo de Kenia. Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto. Lo cierto es que mientras Kenia ha borrado las fotos de Peso Pluma de su cuenta de Instagram, el cantante no lo ha hecho.