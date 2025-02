Si bien la periodista de investigación Anabel Hernández exhibió una presunta relación entre Peso Pluma con la célula criminal “Los Chapitos”, ahora, otro comunicador confirma que el cantante no se podrá desligar del cártel y que, incluso, se avecina una investigación en su contra.

Fue en el podcast de Gusgri donde el periodista Luis Chaparro afirmó que la guerra interna del cártel de Sinaloa se ha llevado a las redes sociales, por lo que no le sorprendió ver el rostro del famoso en los volantes que se repartieron haciendo amenazas a figuras de las redes y cantantes. Uno de los polémicos momentos del vocalista fue cuando se viralizó un video de la fiesta de cumpleaños de Gaby Fernández, esposa de “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”, festejo que fue amenizado por Peso Pluma.

El conductor del noticiero Pie de nota advirtió que en tiempos de paz es muy fácil mantener esas relaciones, presumirlas y no negarlas. Pero “en tiempos de guerra, todo el mundo se agüita, todo el mundo dice ‘no, no, no, yo jamás, yo no tengo nada que ver ahí’. Pues sí, carnal, pero en tiempos de paz sí le diste el abrazo, te tomaste la foto, le hiciste el favor, se lo pediste”, indicó.

Finalmente, confirmó que “Doble P”, está en la mira de las autoridades. “Sí hay investigaciones abiertas” en Estados Unidos, en su contra, señala. Y aunque estas se manejan con mucha discreción, sus fuentes le han informado: “Sí traemos una investigación bastante grande de este personaje”.