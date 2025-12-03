Peso Pluma y Tito lanzan Dinastía

El líder de la música mexicana y superestrella global Peso Pluma y el imparable Tito Double P sacudieron al mundo de la música con el lanzamiento de un tráiler cinematográfico que revela la fecha oficial de su esperado álbum colaborativo, Dinastía, disponible este 25 de diciembre. Tras más de un año de especulación, la dupla confirma oficialmente que el legado de su linaje familiar será el eje central de este proyecto sin precedentes. El tráiler, filmado completamente en blanco y negro, funciona como una metáfora visual de la dualidad, el contraste y el equilibrio, temas profundamente ligados a su evolución musical y a la conexión que comparten como familia.

Además, las imágenes incorporan máscaras de luchador, un poderoso símbolo de herencia, tradición y orgullo mexicano, reforzando el peso cultural que sostiene el corazón de Dinastía.

El anuncio llega tras el estreno de su electrizante primer sencillo, “Intro”, que marcó el poderoso regreso de Peso Pluma a sus raíces de música mexicana, reforzado por la energía cruda y dominante de su primo Tito Double P.

Gran recibimiento

En menos de 24 horas, el tema superó el millón de visualizaciones en Youtube, evidenciando la fuerza irrefutable de su química artística y la enorme expectativa por sus colaboraciones. Juntos, Peso Pluma y Tito Double P han entregado himnos que encabezan listas, éxitos aclamados por los fans y momentos que han transformado la cultura del género.

Con el tráiler y la revelación del álbum, la dupla inaugura un nuevo capítulo, uno arraigado en la herencia, la innovación y el poder artístico. El nuevo material promete expandir los límites de la Música Mexicana mientras honra el legado familiar que los inspira.