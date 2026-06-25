Pharrell Williams transforma París

Pharrell Williams ha pasado de nivel con el último desfile de Louis Vuitton en París para presentar la temporada primavera-verano 2027. Si hace un año la maison sorprendía frente al Centro Pompidou con una colección que vinculaba la moda urbana con el universo de los viajes refinados, este año el carácter urbano se encuentra con la playa.

El desfile tuvo lugar este martes 23 de junio en la Cité Internationale Universitaire —XIV Distrito de París—, donde la gran protagonista fue una gigantesca ola azul de diez metros de altura que parecía romper sobre una playa de arena donde se encontraban los asientos de todos los asistentes y por donde desfilaron las propuestas para esta temporada estival.

Un set increíble que tenía un propósito: el agua utilizada será devuelta al sistema en circuito cerrado y la arena donada a las canchas de voleibol de playa del recinto, ya que la maison apoya activamente la restauración de arrecifes en la Polinesia Francesa a través de la fundación Coral Gardeners.

¿Cómo ha sido la colección presentada?

Propuestas que rinden homenaje a las comunidades costeras y a la cultura del surf a través de trajes clásicos en colores pastel que se mezclan con prendas de playa, camisas en jacquard estampadas, chaquetas náuticas y el bolso Keepall intervenido con colores y motivos florales marinos.

Los distintivos códigos de vestimenta de la nueva colección de Pharrell Williams revelan una nueva visión de la sastrería, impregnada de una elegancia costera, texturas artesanales y detalles inspirados en el mar: donde la moda urbana se encuentra con la playa.