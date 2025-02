El actor Luis Fernando Peña y su esposa Aly Noris emitieron una ficha de búsqueda para localizar a su gato, que se perdió el pasado 16 de febrero en la calle Jorge Enciso, colonia Héroes de Churubusco, y por el cual ofrecen una recompensa.

Vivaldi, como nombraron a su mascota, es una raza que se considera exótica (abisinio), pues en México existen pocos ejemplares. El michi, que está esterilizado, cuenta con un chip que puede ser verificado por un veterinario al pasarlo por un scanner. Esto permite a los dueños constatar que el ejemplar les pertenece.

En sus redes sociales compartieron una alerta con un número de emergencia para aportar cualquier dato que lleve al paradero de este ejemplar; así como enviar fotos del gatito si lo han visto por alguna zona en especial.

Aly Noris solicitó que cualquier información que tengan la comuniquen a los teléfonos compartidos en redes sociales: “Pedimos mucho de la ayuda de todos los vecinos porque Vivaldi es un miembro de nuestra familia, y todos, además de extrañarlo, estamos muy preocupados por él”.

Indicó que Vivaldi requiere de “cuidados específicos para que no se enferme, alimentación especial para que no pierda su peso. A pesar de ser delgado, si no cuenta con la alimentación adecuada esto le puede ocasionar problemas de salud”.

Añadió que es uno de los pocos ejemplares en el país y que todos cuentan con un chip y registro por las asociaciones que regulan, “por lo cual sí sería muy fácil comprobar que alguien tiene a nuestro gato y sería delito”.