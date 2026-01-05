Pide la custodia de sus hijos

La cantante Cardi B busca tener la custodia principal de sus hijos con el rapero Offset, incluyendo un bebé que espera actualmente, según muestran los registros judiciales. La superestrella del hip-hop galardonada con el Grammy también pide manutención a Offset, conocido por su exitosa carrera en solitario y su papel en el grupo de trap Migos.

Los detalles de las solicitudes de Cardi B se incluyeron en los documentos de divorcio obtenidos el viernes, un día después de que se presentaran en el Tribunal Superior de Nueva Jersey en el condado de Bergen.

Cardi B, de 31 años, y Offset, de 32, tienen dos hijos juntos: Kulture, de 6 años, y Wave, de 2. Cardi B está embarazada de su tercer hijo, lo cual anunció en una publicación de Instagram el jueves. Offset es el padre de acuerdo con los documentos judiciales.

La solicitud dice que durante los últimos seis meses, Cardi B y Offset, cuyos nombres de pila son Belcalis Almanzar y Kiari Cephus respectivamente, “han experimentado diferencias irreconciliables... No hay perspectivas razonables de reconciliación entre las partes”.

La poderosa pareja de hip-hop se casó en secreto el 20 de septiembre de 2017 en Atlanta y anunciaron su compromiso un mes después. Cardi B, quien creció en el Bronx en Nueva York, saltó a la fama como miembro del elenco de Love & Hip Hop: New York antes de iniciar una floreciente carrera de rap con su primer y único álbum ganador del Grammy, Invasion of privacy, y sus ineludibles canciones número uno “Bodak yellow” y “I like it”, con Bad Bunny y J Balvin.

Su fama no ha hecho más que crecer en los años transcurridos desde entonces, a través de otras canciones número 1 como cuando se unió a Maroon 5 para “Girls like you” de 2018, “WAP” de 2020 con Megan The Stallion y “Up” de 2021.