Alicia Villarreal rompió el silencio sobre la presunta agresión que habría sufrido de parte de su esposo Cruz Martínez, a mediados de febrero de 2025, así como la denuncia que levantó tras lo sucedido ante autoridades de Nuevo León.

De acuerdo con la información que compartió la “güerita consentida”, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 16 de febrero, horas antes de ofrecer un concierto en Michoacán (lugar donde hizo una señal para pedir auxilio). “Ni siquiera sé cómo salí de ahí. Salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana... Pero sí me lastimó Cruz”, comentó.

En la misma entrevista, la intérprete desmintió que su conflicto con Cruz Martínez esté relacionado a Arturo Carmona o las declaraciones de Francisco Cantú sobre su supuesto interés romántico.

“No es el tema, ni tampoco para que el señor (Arturo Carmona) ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro o si protege a la familia, no le corresponde. Francisco Cantú no tiene nada que ver, jamás he salido con él”, dijo tajante, y advirtió que no se deben de meter en un conflicto que no es de ellos.