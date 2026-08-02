Pide que Paulina Rubio pague

El diseñador Michael Costello acusó a la cantante Paulina Rubio de no pagar el vestido exclusivo que usó en el festival musical Coachella 2026. Costello, conocido por vestir a Lady Gaga, Beyoncé y las Kardashian, hizo pública la denuncia en redes sociales.

Paralelamente, según reportes de medios de espectáculos, Costello habría presentado una demanda formal relacionada con otras piezas de alta costura que Rubio habría recibido bajo acuerdo temporal y nunca las ha devuelto ni pagado.

La notificación del proceso judicial habría llegado a la artista a mediados de mayo, durante un receso de la audiencia de custodia que enfrentaba en Miami con Nicolás Vallejo-Nágera, “Colate”.

Atuendo

Para la aparición en Coachella, Costello confeccionó un vestido plateado bordado en cristales, con drapeados y silueta mini, acompañado de una capa ligera, sombrero blanco de ala ancha y botas altas del mismo color.

El diseñador relató que su taller operó contrarreloj para cumplir con el encargo. “No hay ningún mensaje oculto ni drama detrás de esta publicación. Simplemente desearía que nos hubieran pagado los 4 mil dólares por el trabajo que entregamos”, escribió.