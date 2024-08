Piden a los universitarios reforzar la lectura

El Macro Tendido de Libros pone a la venta 18 mil ejemplares y ofrece actividades culturales. CP

El Fondo de Cultura Económica cumplirá 90 años, pero parece que tuviera 30. Llega con toda la experiencia. Ha adquirido una línea editorial más popular, más jovial; “pero sin abandonar la tradicional, que lo ha marcado desde su fundación”, afirma el director editorial Francisco Pérez Arce. “No se ha dejado de guardar la historia. Tenemos una biblioteca donde están todas las primeras ediciones, que son alrededor de 12 mil títulos, las ediciones especiales, las conmemorativas y la última reimpresión de cada libro. Es única y está abierta al público”, agrega.

En entrevista, previa a la inauguración del primer Macro Tendido de Libros FCE-UNAM, que se llevará a cabo hasta este domingo en el corredor frente a la Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria, el editor destaca que han impulsado en especial la colección Popular y se lanzó Vientos del Pueblo, pero sin descuidar otras series que gustan a los lectores.

“Nos ha interesado Ciencia para Todos y Ciencia y Tecnología, Breviarios, que trata de llevar la universidad a la casa, y la infantil A la Orilla del Viento. Hemos apostado también por la serie de los códices para difusión amplia, porque antes eran de lujo”, señala.

Además, detalla que de esta última se han publicado tres títulos a bajo costo: el Códice Tlaxcala, “la historia de la guerra en Tenochtitlán, pero desde el punto de vista de los tlaxcaltecas”; el Códice Boturini, o La tira de la peregrinación, y el Códice Mendoza. El siguiente será el Códice Maya, que es del siglo XV. “La idea es ofrecer a un público amplio la posibilidad de conocer nuestra historia como se escribía en siglos pasados”, agrega.

Pérez Arce explica que la nueva aportación ha sido presentar la colección Popular, que pronto llegará al número 1000, tanto en formato de bolsillo, cuyas novedades no cuestan más de cien pesos, como en un tamaño más grande, que no rebasa los 200 pesos. “Esta serie se abrió a géneros que no existían, como ciencia ficción, novela policiaca, novela histórica y novela gráfica. Y de Vientos del Pueblo lanzamos 90 títulos en casi seis años, con un tiraje entre 20 mil y 40 mil ejemplares”, refiere.

En el FCE, destaca, se creó una nueva área que no tenían, la de fomento a la lectura. “Es una tarea grande, complicada y costosa, pero la estamos haciendo. Es un compromiso mantener activas a las 15 mil Salas y Clubes de Lectura. El año pasado hicimos 500 mil ejemplares para entregarles ediciones gratuitas”, añade.

El Macro Tendido de Libros, que pone a la venta 18 mil ejemplares y ofrece actividades culturales, es parte del programa de fomento a la lectura entre los universitarios.