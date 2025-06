Piden aclarar desalojo del Foro Alicia

La Asociación de Teatros Independientes solicita a las autoridades esclarecer de manera puntual y transparente quién autorizó el operativo que realizó el ejército, la Guardia Nacional y la policía en el Multiforo Alicia, el pasado viernes, durante un concierto de Fermín Muguruza.

A través de un comunicado Un Teatro, La Titería, La Capilla, El Milagro y Contigo América describen el suceso como “un atentado directo contra la independencia cultural y la libertad de expresión”.

El conjunto de teatros también señala que hasta la fecha ni la alcaldesa de Cuauhtémoc, ni el secretario de gobierno, ni el de Seguridad, ni la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ni el secretario de Defensa Nacional han dado explicaciones sobre el hecho.

“Resulta profundamente preocupante que, además de la histórica falta de apoyos hacia los espacios culturales independientes, ahora debamos enfrentar acciones que aumentan su autonomía y comprometen la seguridad de artistas, trabajadores y del público asistente, pilares esenciales de cualquier iniciativa cultural”, se lee en el documento.

Los firmantes señalan que los espacios culturales son fundamentales para el desarrollo social y artístico y que su protección es responsabilidad de las autoridades. Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, dijo el pasado sábado que el desalojo del Multiforo Alicia, durante un concierto del artista vasco Fermín Muguruza, perpetrado por el ejército y la policía fue una “pasada de lanza”.

“Evidentemente fue una mala operación, por decir lo menos. Las averiguaciones están en función por quien dió la orden, la orden tan equivocada, tan absurda. No solo porque así no se debe de hacer con ningún espacio cultural independiente, sino porque también el Alicia, caramba, es icónico. No se puede comprender la cultura de la Ciudad de México sin el Alicia. Fue una acción absolutamente equivocada, pasada de lanza”, afirmó la funcionaria.

Sobre cuál fue el motivo del desalojo, la secretaria dijo que por parte del gobierno de la ciudad “no hay ninguna razón” para que cierre el Multiforo Alicia, que el espacio “no estaba rompiendo ninguna ley” y que la única autoridad que podría haber clausurado es el Invea (Instituto de Verificación Administrativa) y “ni estuvo ahí”.

Sobré qué hará la dependencia para garantizar que un desalojo por militares no vuelva a ocurrir, la secretaria dijo que hará un mesa de trabajo, para tener protocolos y que las autoridades para que “aprendan a diferenciar que es un espacio cultural”, porque es una figura diferente al bar y al antro, y seguir trabajando con el registro de Espacios Culturales Independientes.