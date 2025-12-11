Piden actualizar salarios en doblaje

Bruno Coronel es uno de esos talentos que da vida y carácter a través de su voz a personajes de series y películas realizadas en idioma no español.

El histrión lleva 25 años dedicando su vida a la actuación, 19 de ellos, al interior de una cabina de grabación, participando con su voz en proyectos como Cosas imposibles, La leyenda de la Nahuala o Stranger things.

Ahora, Bruno da identidad y temperamento a Eddie Monson, uno de los personajes más queridos de la mencionada serie, sobre todo en Latinoamérica, por su estilo metalero y su característica chispa.

Sin embargo, uno de los grandes conflictos que Bruno y sus compañeros de gremio enfrentan es la precarización de salarios porque egresados de cualquier escuela de doblaje “regalan” su trabajo aceptando sueldos bajos, pues no tienen al doblaje como actividad principal. “Ellos sienten que nosotros no vivimos de esto, que es como un hobby”, señala.

Comparativa

Debido a esto, el salario de los actores de doblaje ha llegado a niveles en los que el protagonista de la serie más importante del momento cobra cerca de 10 mil pesos por una temporada, misma cifra que un director cobra por episodio.

Razón por la que Bruno y varios de sus compañeros llevan varios años pidiendo un ajuste en los tabuladores que, hasta el momento, no ha sido aprobado por los empresarios que paradójicamente ahora los apoyan en contra de la IA.

“Es muy importante para nosotros que pudiera llevarse a cabo una regulación, no vives de grabar una película. Por ejemplo, acabo de dirigir el doblaje de la serie más importante de un streaming, fue un proyecto que tuve que hacer en seis meses, que son muy pocos capítulos y no ganas más de 10 mil pesos por episodio”, explica. Actualmente él y el resto del gremio están viviendo dos batallas que al parecer no se resolverán pronto, la primera de estas en el marco legal combatiendo el uso de inteligencia artificial para reemplazarlos en sus labores, y la segunda es con los empresarios que llevan años sin querer actualizar los tabuladores.

“Ojalá pudiera darse una regulación, pues esto es el reflejo de que así estamos en todas las profesiones en México”, concluyó