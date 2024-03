Aunque es uno de los cantantes mexicanos más exitosos, Carin León está siendo cancelando en las redes sociales y todo por las polémicas declaraciones que hizo en uno de sus conciertos, en las que, aseguran los usuarios, promovió el consumo de drogas.

El intérprete de “Según quién” se presentó en su natal Hermosillo, ante más de 15 mil asistentes, quienes fueron testigos no solo de un gran show; también de los desafortunados comentarios que hizo arriba del escenario, admitiendo que usa sustancias ilícitas.

Todo ocurrió en uno de los momentos que Carin se tomó para interactuar con su público, ahí reconoció que la sociedad hace mal en tomar a los artistas como ejemplo, y como muestra de ello reveló que tenía “antojo” de echarse un “perico”, nombre que se le da coloquialmente a la cocaína. “Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un ‘perico’. Lo que es”, dijo.

Consciente de que sus palabras generarían controversia, León aseguró que no tenía necesidad de mentirle a su público; incluso, dejó entrever que no le importa lo que pueden decir de él. “¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”, agregó.

El momento quedó grabado en un video que ya se volvió viral en todas las redes sociales, y por el que está recibiendo fuertes ataques por parte de los usuarios. Hubo quienes incluso pidieron a las autoridades sancionarlo, tomando en cuenta que en varios estados de la República se ha prohibido la música que haga apología de la violencia, la delincuencia y el consumo de drogas y aunque la música de Carin no cae en este apartado, consideran que sus palabras sí lo hacen.

En agosto del 2023, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se negó a atentar contra la libertad de expresión al sumarse a la iniciativa de prohibir las presentaciones de este tipo de artistas; sin embargo, pidió tomar conciencia del daño que los mensajes que dan pueden hacer a la juventud.

Por su parte, Carin no se ha pronunciado al respecto y solo agradeció a su público por hacerle vivir una noche maravillosa. “Qué chingón es estar en casa con todos los míos”, escribió.