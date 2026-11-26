El escritor comiteco Alejandro Molinari publicó una carta abierta al gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, mediante la cual solicita respetuosamente la adquisición de una propiedad en Comitán de Domínguez en donde vivió Rosario Castellanos.

En la misiva compartida el día martes, Molinari indicó que el 15 de abril del 2009 el gobernador, que en ese entonces era presidente municipal de Comitán, mandó a colocar una placa para que todo el mundo supiera que en esa casa vivió la gran escritora mexicana.

Además, destacó que Eduardo Ramírez fue el impulsor para que ahora se entregue en el Senado de la República una medalla con el nombre de la autora. También contó que esta semana se encontró en Facebook con la noticia de que dicho inmueble se encuentra en venta.

Por este motivo, Alejandro Molinari hizo la petición: “Que el gobierno estatal adquiera la propiedad para honrar a Rosario y se convierta en un Centro de Investigación y espacio para residencia de estudiosos de todo el mundo”.

El también artista plástico precisó que actualmente “ya no existe la casa donde nació Rosario en el Distrito Federal; tampoco la casa donde vivió en la avenida Constituyentes. Ya solo en Comitán existen los dos inmuebles, donde vivió de pichita y donde vivió de adolescente”.

Iniciativa

Agregó que esta propuesta surge “a nombre de Comitán, de Chiapas y de la gran escritora”, ya que existe un gran interés por estudiar y conocer más sobre el legado y la importancia de su obra, por lo que el inmueble podría ser el espacio idóneo para que se resguarde su acervo y los visitantes encuentren un lugar público donde se honre a la autora.

La misiva fue ampliamente compartida y respaldada por la comunidad cultural para hacerla llegar al mandatario. Hasta el cierre de esta edición, ni el gobernador ni otra autoridad ha manifestado su interés en adquirir la propiedad ubicada en Comitán.