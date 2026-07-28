Piden gira de Hoy no me puedo levantar

La puesta en escena Hoy no me puedo levantar se presenta únicamente para celebrar los 20 años en México del estreno de este musical y reúne nuevamente al elenco de 2006, pero la respuesta del público abrió la puerta a una posible extensión de la temporada.

Tras la primera función, el productor Alejandro Gou reveló que busca acordar con Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez y el resto del elenco nuevas presentaciones para 2027. “Ahorita tengo reunión con ellos y trataremos de sacarle más fechas, ya que ellos tienen una agenda muy apretada. Luis tiene una película, una serie; Alan también, Fer igual. Si hacemos más fechas, se harán hasta el año que entra”, explicó.

A diferencia de la producción que permaneció varios años en cartelera, esta no es una reposición, sino un espectáculo conmemorativo en el que los actores originales reviven algunos de los momentos más emblemáticos de una historia inspirada en las canciones de Mecano y que hace dos décadas marcó un antes y un después para el teatro musical en México.

Precisamente por tratarse de un homenaje al elenco fundador, Gou descartó sustituir a alguno de sus integrantes para abrir nuevas fechas.

Planes

“Esto se hizo especialmente con los originales. Lo más seguro es que hagamos fechas el año que entra, hagamos gira por la República Mexicana y hagamos unas 10 fechas más aquí en el Centro Cultural Teatro 1, pero primero tiene que terminar esta temporada”, señaló Gou.

El productor destacó la apuesta tecnológica detrás del montaje, el cual, aseguró, representa una de las producciones más ambiciosas que se han realizado en el teatro musical mexicano. “Son producciones gigantescas, de las más grandes que ha habido en México, tanto en tecnología, pantallas LED, videomapping como en efectos especiales y luces robóticas. La inversión es grandísima, por eso quiero que se llene el teatro”, indicó.

Inspirada en las canciones del grupo español Mecano, la obra sigue la historia de Mario y Colate, dos jóvenes que llegan al Madrid de los años 80 con el sueño de triunfar en la música. En el camino se enfrentan al amor, la fama, las adicciones y las pérdidas, mientras la Movida Madrileña sirve como telón de fondo de una generación marcada por el deseo de vivir sin límites.