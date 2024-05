Ante la polémica por el uso de perros para el performance Tragedy, de la artista Nina Beier (Dinamarca, 1975), que se presentó la semana pasada en el Museo Tamayo, el etólogo (especialista que estudia el comportamiento de los animales) Roberto Ruiz, en entrevista comparte un análisis sobre la conducta de esos animales y advierte que las imágenes que circulan por redes sociales no son suficientes para evaluar la situación. Ruiz, quien es médico veterinario y zootecnista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que en el breve video se pueden ver a algunos de los perros bajo estrés y otros no.

“Unos de ellos se ven claramente estresados, incómodos e incluso con ansiedad. Sin embargo, hay también otros perros que se notan cómodos, muy a gusto. Particularmente hay un pug en el video que hasta se mueve, ni siquiera hizo el ‘performance’ y no pasa nada, no se le ve que se le reprimiera y eso es muy valioso. Si se quisiera evaluar la situación, se tendría que evaluar cada perro en particular, porque así funciona la etología, se trabaja por caso, no por grupo”, señala.

El especialista hace una anotación con respecto a la polémica suscitada: “Es solo un video de 13 segundos, donde realmente no se ve mucho. Y quien lo publica es una persona con una postura extremadamente clara hacia este tipo de situaciones, entonces también eso motiva a la gente a seguir esa idea sin que necesariamente sea la correcta. Falta información para hacer un juicio”.

Incluso, Ruiz considera que también podrían tratarse de animales de trabajo, como los que se usan para terapia, acostumbrados a seguir órdenes, pero insiste en que tampoco hay información para confirmarlo. La polémica por la obra que forma parte de la exposición “Casts”, cobró fuerza durante el fin de semana. Usuarios de redes sociales han alegado maltrato animal.

Esto llevó a que el pasado sábado la Secretaría de Cultura Federal pidiera que el performance no se realizara de nuevo. Esto causó cuestionamientos, como el del curador del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), Cuauhtémoc Medina, quien publicó en X: “No es correcto que la secretaria de Cultura censure un proyecto tan solo por hacer eco de las quejas emocionales de los ciudadanos. No hay pruebas de que aquí había maltrato a animal”.

Por su parte, la directora del Tamayo, Magali Arriola, y Nina Beier lanzaron un comunicado donde explican que los animales fueron tratados con dignidad y que la exposición trata de la relación del humano con “el mundo natural y aborda las distintas formas en que tratamos de dominarlo, no como una celebración de ese intento, sino con la intención de hacerlo visible”.

Mientras tanto, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México dijo que investigaría el caso. Beier ya ha presentado el performance en Art Basel en 2012, en la galería Metro Pictures, de Nueva York, y la galería Laura Bartlett, en Londres. De hecho, en 2013 presentó una versión titulada Tragedy Teaser, en México, en la galería Proyectos Monclova; y este año en el Museo Amparo (Puebla), el performance Guardianes, en el que participaron aves.