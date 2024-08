Piden Ley Olimpia para José Ángel Bichir

Dice un dicho popular que los caballeros no tienen memoria, y justo es esta frase a la que los fans de Belinda han recurrido para arremeter contra el actor José Ángel Bichir. Y es que, recientemente el famoso publicó una fotografía de Belinda, con quien presumió haber mantenido un romance hace tiempo.

Aunque la imagen no era de tintes íntimos y mucho menos ponía a la cantante en una situación desfavorecedora, sus seguidores exigen que Bichir sea castigado bajo los términos de la Ley Olimpia, pues el ángulo de la foto revelaría que fue tomada al interior de una habitación.

En la postal se pude ver a la intérprete de “Boba niña nice” sentada aparentemente en el piso, con el rostro inclinado y la mirada hacia abajo; mientras que el resto de su cuerpo este tapado por el filo de la cama.

Lo que enfureció a los usuarios, es que, presuntamente, el actor estaría transgrediendo la privacidad de Beli; incluso, aseguraron que el hecho de que ella aparezca sola en un cuarto estaría mostrando detalles de su intimidad, algo que consideran puede entrar en la definición de “delito”.

“Estás violando el derecho a la privacidad”. “Ley Olimpia para este tipo”. “Qué poco caballero”. “ojalá pases tus añitos en prisión”. “Ley Olimpia por publicar fotos íntimas de Belinda”. “Ley Olimpia ya”. “Deja a Belinda en paz”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Qué dice la Ley Olimpia?

Esta ley fue impulsada por la activista Olimpia Corral y aprobada por las autoridades en 2018 con la finalidad de para proteger a las personas de la violencia digital y sancionar a quienes publiquen o compartan material íntimo sin consentimiento.

Según el código penal federal, “difundir imágenes, videos o audios de contenido sexual de una persona sin su consentimiento” es un delito. La Ley Olimpia no contempla cualquier tipo de fotografía, únicamente las de índole sexual, por lo que la publicación de Bichir, aunque podría ser sancionada bajo términos de derecho de imagen, no aplica para este caso, ya que no hay exposición de partes íntimas ni una vulneración explícita de la intimidad.