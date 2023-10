El viernes se llevó a cabo la mesa “Adiciones y propuestas al presupuesto 2024 en cultura”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, encabezado por los investigadores Bolfy Cottom, Eduardo Cruz Vázquez, Fernando Cortés de Brasdefer, Carlos Lara y Carlos Villaseñor.

Los especialistas coincidieron en que el presupuesto para el sector cultural es insuficiente y que hay una precarización en el erario destinado para actividades y bienes culturales. “Al analizar el presupuesto, la única institución beneficiada es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (2024), pero esto no es así realmente; pero hay errores, el presupuesto está diseñado de forma central y eso hace daño, eso, por un lado. El incremento que se propone al INAH es del 61%, pero este corresponderá a un hecho específico, para la adquisición de terrenos en zonas arqueológicas, eso coloca al INAH en un problema muy difícil”, explicó Cottom.

El experto señaló que los demás rubros del INAH se encuentran prácticamente en el abandono, pero no solo los de esa institución, sino de las demás dependencias e instituciones culturales del país. “El favorecido es el proyecto del Tren Maya”, añadió Bolfy Cottom. Por su parte, el especialista Carlos Villaseñor Anaya añadió que hay muchas necesidades en infraestructura cultural, ya que muchos recintos están abandonados y precarizados. “Podemos generar, con ese aumento de presupuesto, nuevas condiciones que palien esas condiciones actuales de precariedad en la que se encuentran todos los museos, todos los sitios, donde no hay ni para papel de baño, donde no hay jabón, donde no hay condiciones mínimas de seguridad, donde hay rezagos tecnológicos de más de 20 años”, enfatizó Villaseñor.

Fernando Cortés de Brasdefer, el arqueólogo que ha sido víctima de persecución por parte de las autoridades del INAH, emitió su opinión sobre la situación del presupuesto cultural. “La construcción del Tren Maya dejó cientos de sitios arqueológicos desprotegidos; sin embargo, se están mejorando museos y construyendo otros museos de sitio, todo esto ha generado cientos de contrataciones nuevas, pero una vez terminado los trabajos ellos serán despedidos; el INAH debe de voltear a ver sus principales problemas, generar nuevas plazas de arqueología, restauración, historia, es indispensable atender la infraestructura del INAH antes de avanzar con otros proyectos”, expresó.