Piden oraciones por Dolly Parton

Dolly Parton ha generado preocupación en las últimas semanas luego de cancelar varios conciertos por motivos de salud. Aunque no se han dado detalles específicos sobre su estado, la situación llamó la atención cuando su hermana, Freida Parton, compartió un mensaje en redes sociales pidiendo oraciones por ella.

“Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración, y esto me ha inspirado a pedir a todos los que la aman que sean guerreros de oración y recen conmigo”, escribió el martes por la noche.

La publicación de Freida generó miles de reacciones y comentarios. Entre los casi 3 mil 900 reacciones que recibió en las primeras 13 horas, algunos fans incluso ofrecieron donar órganos a la cantante. Ante la gran respuesta y la preocupación generalizada, Freida decidió volver a publicar para aclarar que no buscaba alarmar a nadie.

“Quiero aclarar algo. No quise asustar a nadie ni hacer que sonara tan serio cuando pedí rezar por Dolly. Ella ha estado un poco indispuesta y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración”, señaló.

También dijo que su mensaje original “no fue más que una hermana pequeña pidiendo que se rece por su hermana mayor”, y agradeció a todos los que respondieron con muestras de cariño.