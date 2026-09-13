Piden políticas a favor del libro

Al grito de “Todos somos Era” y con el llamado urgente a las autoridades para construir una política pública integral que fortalezca el libro y la lectura en México, 250 creadores como Graciela Iturbide, Arturo Ripstein, Bernardo Gómez-Pimienta, Lourdes Almeida, Luis de la Barreda, Luis de Tavira, Marisol Schulz, Daniel Giménez Cacho, Daniel Goldin, Élmer Mendoza, Pablo Ortiz Monasterio y Paulina Lavista firman una carta preocupados porque no exista una instancia pública a nivel federal encargada del libro y su promoción.

En la carta, que también firman Alberto Ruy Sánchez, Andrés Ramírez, Mónica Lavín, Adriana Malvido, Francisco Mata Rosas, Antonio Crestani, Gerardo Jaramillo, Antonio Malpica y Antonio Turok, indican que el acceso al libro, a la lectura, a la cultura y al conocimiento no puede depender únicamente de las condiciones del mercado, sino que “es también una responsabilidad del Estado, sustentada en el derecho de todas las personas al acceso a la cultura y al ejercicio de sus derechos culturales”.

Decadencia

Señalan que en los últimos años han sido testigos del paulatino deterioro de la industria del libro en México y que el anuncio del cierre de operaciones de Ediciones Era, una de las editoriales independientes más respetadas de nuestro país, fundada hace 66 años, “es una señal de alarma. Pero no es un hecho aislado: es la expresión de una problemática que afecta a toda la cadena del libro”.

En la carta, firmada además por Francisco Hinojosa, Alejandro Magallanes, Ana Clavel, Ana García Bergua, Margarita de Orellana, Déborah Holtz, Claudio Lomnitz, Boris Schoemann, Carlos Bracho, Luisa Huertas, Francisco Segovia y Fernando Escalante Gonzalbo, apuntan que la desaparición de editoriales y librerías, la reducción de espacios para la circulación de los libros y las dificultades para producir, distribuir y acceder a ellos “revelan la ausencia de una política pública integral y sostenida para el libro y la lectura”.

Aseguran que mientras en otros países se han impulsado políticas para fortalecer sus industrias editoriales, ampliar el acceso a los libros y recuperar lectores, “México enfrenta un escenario cada vez más preocupante”. Y enfatizan que la bibliodiversidad es una de las expresiones culturales más importantes de una sociedad democrática.

“Cuando desaparece una editorial, desaparece también una parte de nuestra diversidad cultural. Defender al libro es defender la cultura, la diversidad de pensamiento y el derecho de todos a leer”, afirman.