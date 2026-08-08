Piden que colección se quede en México

Senadores del PRI exhortaron a la Secretaría de Cultura federal a que la Colección Gelman permanezca en México, mientras se resuelven los amparos interpuestos por miembros del colectivo Defendamos la Colección Gelman.

En el exhorto, publicado el 5 de agosto, los senadores señalan que múltiples expertos en el área se han opuesto a la exportación del acervo privado con obras que tienen declaratoria de monumento artístico porque el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) “ha incurrido en múltiples faltas administrativas, entre las cuales se cuenta ni más ni menos la de desproteger los monumentos artísticos de la Colección Gelman, al permitir que sean usados como instrumentos financieros especulativos”.

Peligro

Ante la situación, los senadores del PRI cuestionan en qué condiciones, jurídicas, financieras e institucionales, el préstamo de las obras empieza a ser “un riesgo patrimonial irreversible”, así como la falta de transparencia en el proceso.

“Por ello resulta indispensable conocer, con total transparencia, los términos del acuerdo entre las partes involucradas: la institución financiera, los propietarios de la colección y la Secretaría de Cultura. Acuerdo que ninguna de las direcciones de cultura ha hecho público”, se lee en el documento, mismo en el que los senadores expresan que el caso de la Gelman podría sentar un precedente para otros coleccionistas y consideran que representa un desafío para las autoridades en el ámbito de protección de patrimonio.

Además del exhorto, los senadores del PRI han convocado a una reunión de trabajo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y que la dependencia “agote todas las instancias legales y de compra-venta para que dicho conjunto artístico sea propiedad del Estado Mexicano”.