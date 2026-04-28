Piden que Pascal interprete a luchador

Lo que comenzó como una serie de memes, ahora es un reclamo fuerte en las redes para que el actor Pedro Pascal dé vida en una película biográfica al luchador norteamericano de ascendencia mexicana Eddie Guerrero.

Ya son varios los reposteos no solo de los admiradores de Pedro, sino también de luchadores y hasta cuentas especializadas en el arte del pancracio que ven en la estrella de Hollywood chilena al actor ideal para representar a una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana y la WWE, quien murió de una falla en el corazón.

La conversación sobre dar vida al llamado Latino Heat se ha vuelto una cosa seria, como lo señala el portal fajador.com y una de las razones por las cuales el histrión está en la mira de los fans, es porque ha mostrado ser uno de los actores más versátiles de Hollywood.

Ya lo mostró en Game of Thrones (Juego de Tronos), hasta su estrellato en The Mandalorian y The last of us, donde supo cómo cautivar a la audiencia. A eso se le añade —tal y como lo demostró Eddie en el ring—, su carisma natural, que se empalma con la energía eléctrica que Guerrero aportaba a la lucha libre.

Características

Algunos de los detractores mencionan que un inconveniente para dar vida al gladiador es la edad de Pascal, pero su rango actoral y su enorme base de fanáticos lo convierten en la mejor elección para interpretar al ícono mexicoestadounidense.

Tal es el furor de que esto pueda convertirse en realidad que ya circulan varias imágenes realizadas con inteligencia artificial donde muestran a Pascal caracterizado como el luchador que acompañó en varias peleas a El Hijo del Santo.