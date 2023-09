El nombre de Peso Pluma se convirtió en tendencias en las redes sociales, luego de que varias mantas en las que lo amenazaban directamente aparecieran colgadas en diversos puntos de Tijuana.

En dichos mensajes, el cantante era advertido para que no se realizara el concierto que tiene programado para este próximo 14 de octubre, de lo contrario, aseguraban, aseguraban sería el último show que daría en su vida. Lo preocupante de estas lonas es que estaban firmadas con las siglas CJNG, mismas que hacen alusión al grupo delictivo del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Hassan, nombre real del artista, publicó en su cuenta oficial de Instagram un poco de lo que vivió en la ceremonia de los MTV Music Awards que se llevó a cabo en Nueva Jersey, y aunque muchos lo felicitaron y hasta le expresaron el orgullo que sienten, en su mayoría se dijeron sumamente angustiados por su bienestar.

“No vayas a Tijuana, ‘bro’”. “No vale la pena. Si te quieren ver, irán a otros estados. No te presentes”. “Por el amor de Dios, no vayas a Tijuana”. “No vayas, necesitamos que sigas representando a México”. “Te suplicamos que no vayas a asistir a Tijuana, no quiero que algo malo te pase”. “Tu vida vale más, no vengas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.