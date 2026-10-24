Piden reanudar servicio en la Vasconcelos

Ante el cierre de la Biblioteca Vasconcelos y de las oficinas de la Secretaría de Cultura federal por parte de integrantes del Sindicato Nacional de Cultura (Sinac), la Secretaría asegura que ha respetado los derechos y las condiciones laborales de las personas trabajadoras, así como su facultad a participar en asambleas y actividades sindicales; sin embargo, señala que durante los últimos meses se ha registrado un incremento del 97 % en las solicitudes de tiempo para actividades sindicales lo que ha afectado las gestiones de la Biblioteca Vasconcelos.

Posicionamiento

“El ejercicio de los derechos sindicales no debe limitar o impedir el acceso de la ciudadanía al derecho a la cultura, ni obstruir el correcto funcionamiento administrativo y la función sustantiva de la institución. El cierre de la Biblioteca Vasconcelos afecta la atención al público, mientras que el cierre de las oficinas administrativas puede comprometer procesos institucionales, incluido el procesamiento y la gestión del pago de nómina de todas las personas trabajadoras de la Secretaría”, señala la Secretaría de Cultura a través de una tarjeta informativa.

La dependencia también apunta que han mantenido abiertos los canales de diálogo para atender sus demandas conforme a las disposiciones aplicables, y que entre las acciones realizadas para mejorar las condiciones laborales han realizado una “retabulación salarial del 13 %, que atiende una demanda histórica de las organizaciones sindicales”.

Además, aprovecha para señalar que han invertido 14.5 millones de pesos para la rehabilitación de la Biblioteca Vasconcelos. Sobre el incremento en un 97 % solicitudes de tiempo para actividades sindicales, la Secretaría dice deben sujetarse a las Condiciones Generales de Trabajo y considerar las guardias necesarias para garantizar la continuidad de los servicios.

“La Secretaría de Cultura reitera su disposición al diálogo y hace un llamado a la Sección SC-DGB-III del Sinac para que considere los beneficios otorgados, respete las disposiciones aplicables y contribuya a restablecer los servicios, evitando afectaciones tanto a la ciudadanía como al conjunto de las personas trabajadoras de la dependencia”, apunta la dependencia en la tarjeta informativa que hizo pública a través de sus redes sociales tras dos días de que trabajadores se han manifestado cerrando la Biblioteca Vasconcelos, las oficinas de Cultura e incluso las calles aledañas a la dependencia.