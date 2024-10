Piden regreso de películas mexicanas

Los hijos de Ismael Rodríguez, realizador de la trilogía cinematográfica de Nosotros los pobres y la saga de Los tres García, piden que las cintas que dirigió su papá vuelvan a la televisión abierta, medio que no las transmite porque pertenecen a una plataforma de streaming.

En la última década películas en las que aparece Pedro Infante dejaron de transmitirse a través de los canales de Televisa porque todas las cintas producidas por Rodríguez fueron vendidas a perpetuidad a América Móvil, compañía de Carlos Slim, por lo que ahora se pueden ver solo en Claro Video.

Entre las pocas cintas dirigidas por Ismael (1917-2004) que conserva Televisa se encuentra Dos tipos de cuidado, que reunió a Infante y Jorge Negrete, porque uno de los productores fue Miguel Alemán, entonces carta fuerte de la empresa de telecomunicaciones (Televisa).

“La gente extraña mucho estas películas y entiendo tiene (Slim) su plataforma, pero no todo el pueblo tiene lo económico para pagar, debería difundirlas. No me puedo meter en su negocio, pero sería bonito que regresaran”, expresa Cuitláhuac Rodríguez.

Antes de la venta a Claro Video, la filmografía se licitaba cada cinco años, ganando siempre la empresa de Emilio Azcárraga.

Homenaje

En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), se rindió un homenaje al cineasta de A toda máquina, con un ciclo especial de su filmografía, que exhibió La Cucaracha.

Asistieron sus hijos Cuitláhuac y Xanath, Ismael, su hermano mayor, falleció hace unos meses y era quien daba seguimiento a lo relacionado con el mundo del cine. Los derechos de guiones quedaron en manos de la familia de este último. Ismael papá conservó, hasta el último día y entre otras cosas, vestuario de sus películas, el Oso de Oro póstumo a Pedro Infante por su trabajo en Tizoc y el guión inédito de Museo de cera, historia en la que el intérprete de Amorcito corazón interpretaría siete personajes.

“Se había platicado con la Fundación Carlos Slim para que le hicieran un salón en el Museo Soumaya, porque como dicen, ‘santo que no es visto, no es adorado’. Vamos a tener el acercamiento con don Carlos porque esos premios son de México, ganados en otros países, tiene casi 150 y vestuarios de estas películas que dieron a conocer a México en el mundo”, destaca Cuitláhuac.

Lo que ya está trabajándose es un homenaje, con busto incluido, a su papá en Oaxaca, donde rodó Tizoc y Ánimas Trujano, esta última nominada al Óscar 1962 en la terna de mejor película en lengua extranjera. “Mi papá siempre fue adelantado a su época, ya tenía idea de internacionalización; puso a Pedro Infante a dirigir a la Sinfónica en ‘Sobre las olas’, aun con las críticas de que cómo un mariachi podría hacer eso”, dice Cuitláhuac.