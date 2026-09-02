Piden un alto para Aldo Rendón

A los seguidores de La casa de los famosos México o, al menos, a una gran mayoría, comienza a molestar las expresiones negativas de Aldo Rendón en contra de Mariana Ochoa, para el público, la forma peyorativa en que el stylist se dirige a la ex-OV7, no tiene ningún tipo de justificación, por lo que le piden a Rosa María Noguerón y, a la producción, que hagan algo al respecto.

Desde que Mariana y Aldo se reunieron en el reality show de Televisa, luego de años que, el fashionista y experto en vestir a artistas fuera contratado para asesorar a los OV7 y, se llevara un mal sabor de boca de la cantante, las rencillas no han acabado.

Aunque Mariana, consciente de la animadversión que causa en su competidor, tras su salida de la casa y su, posterior, reingreso, ha tratado de sobrellevar la situación y empatizar con su compañero.

Sin embargo, desde que la cantante volvió a sumarse al programa, Aldo ha exhortado, a su grupo más cercano, dentro de la competencia, a alejarse de la artista, de la que no se expresa de la forma más positiva.

Evidencias

Antes de que se llevará a cabo la quinta gala de eliminación, circuló un video en que, Rendón, no solo habla de la incompatibilidad que le inspira su compañera, sino que la señala por su apariencia y su arreglo personal. “Una loca, con el pelo güero mal pintado, el más feo que he visto en mi vida, y con extensiones horrendas, que cree que es Mariah Carey, la pendeja, con el peor gusto para vestirse, que se arregla peor que una mamá en unos XV años en Toluca, en un salón de fiesta que deben, se pinta los ojos del mismo color que los vestidos. Ya, por favor... sáquenla”, externó.

Gema Garoa, Luis Chaparro y Memo Schutz fueron algunos que, a pesar de no replicar a sus dichos, se rieron de sus expresiones. Mientras tanto, en redes sociales, los usuarios solicitan a la producción del programa hacer algo al respecto, ya que, el odio que Rendón proyecta hacia la cantante les parece, en este punto, dañino y fuera de contexto.