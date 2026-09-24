Pie Pequeño volverá a la pantalla

El popular personaje conocido como Pie Pequeño, el dinosaurio protagonista de la franquicia de películas animada En busca del valle encantado, podría regresar a la televisión tras casi 37 años desde el lanzamiento de su primera cinta en 1988, en un formato y estética visual completamente renovada.

El cineasta y narrador independiente Joey Lever a través de la compañía Imoria Pictures, está desarrollando un cortometraje animado en 3D de aproximadamente 15 minutos de duración, titulado Littlefoot, en español Pie Pequeño, que rendirá tributo a la clásica película, que marcó a muchas generaciones.

¿Cuándo será estrenado?

El estreno del corto está previsto para 2027. Por su parte, el proyecto podría tener listo su primer avance en los próximos meses. “Realmente no puedo esperar a que todos lo vean. Esto es solo el comienzo”, detalló Lever.

Según lo anunciado por el director británico en su cuenta de Instagram, se ha reunido recientemente a hablar con el animador estadounidense John Pomeroy, uno de los productores responsables del filme original de 1988.

Durante estas pláticas se han abordado temas referentes a la continuación y el futuro de la saga animada. De acuerdo con Lever, ya se ha escogido a un buen elenco de voces y se discutió la llegada del cortometraje a la televisión americana. “Los mensajes, el apoyo y las conversaciones de las personas que crecieron con esta historia han significado mucho”, señaló. Cabe recalcar que, hasta el momento, este proyecto es un homenaje visual elaborado por un pequeño equipo de artistas y no busca reemplazar el material original.

Nostalgia

“En una época donde todo parece digital, rápido y efímero, quisimos bajar el ritmo y recordarle al público lo que se siente al volver a maravillarse”, señala la compañía en su sitio web, afirmando que su misión es revivir la misma pasión y emoción que inspiró a millones de niños en el pasado.

Imora Pictures describe el corto como una reinterpretación emotiva de una historia atemporal sobre el amor, la pérdida y el vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo, explorando el duelo no como un final, sino como una transformación. “Se trata de honrar las películas que nos marcaron”, insta. “Trata sobre cómo el amor transforma, nos guía y permanece con nosotros mucho después de que alguien se haya ido”, se lee en su descripción oficial. Esta cinta busca recordar a la audiencia que, en un mundo incierto y abrumador, la conexión y el amor nunca desaparecen, solo evolucionan y resuenan.