Pimentel y Benavides terminan relación

El rompimiento respondió a que ambos atraviesan por etapas distintas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Tras la toma de esta decisión, han decidido mantener la discreción por respeto a su propio proceso y agradecen todo el cariño y el apoyo que siempre les han dado.

La noticia marca el cierre de una historia de amor que estuvo caracterizada por reconciliaciones. Fue en 2025 cuando la pareja retomó su relación. En ese momento, Esmeralda dejó entrever la reconciliación al publicar una fotografía junto a Osvaldo en redes sociales.

Poco después, ambos confirmaron que estaban nuevamente juntos. La reconciliación se consolidó durante los siguientes meses. Incluso, reaparecieron juntos en la premier de Frankenstein, de Guillermo del Toro, donde hablaron sobre la felicidad que vivían tanto en su relación como en los proyectos profesionales que desarrollaban en conjunto.

A principios de 2026, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides compartieron con nosotros detalles inéditos sobre el proceso que los llevó a reencontrarse. Explicaron que la distancia les permitió crecer de manera individual y reconstruir su relación desde una perspectiva más madura. Esmeralda, por su parte, explicó que el tiempo separados fortaleció el respeto y el afecto que siempre existió entre ellos.

Él, por su parte, reconoció que en su primera etapa como pareja avanzaron demasiado rápido y que el crecimiento personal fue determinante para darse una nueva oportunidad. Ese momento personal también coincidió con su reencuentro profesional en el musical Siete veces adiós.

Una relación que nació en los foros

La historia de amor de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides comenzó en 2017, cuando coincidieron en las grabaciones de La bella y las bestias. Un año después hicieron público su noviazgo y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas del medio artístico.

Con el paso del tiempo enfrentaron distintas etapas que derivaron en una primera separación. Aunque cada uno reconstruyó su vida por separado, nunca perdieron por completo el contacto, situación que años después facilitó su reconciliación.

Tras esta nueva ruptura, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides seguirán enfocados en sus respectivas carreras. De acuerdo con la información confirmada por Quién, ambos tomaron la decisión de forma consciente y sin conflictos públicos, privilegiando el respeto que construyeron durante su relación.