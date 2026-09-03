Pimpinela lleva su historia al cine

El dúo argentino Pimpinela, integrado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, llevará por primera vez su historia a la gran pantalla con una película biográfica titulada Pimpinela, el origen de la leyenda, cuyo rodaje comenzará en 2027 y su estreno está previsto para finales de ese mismo año.

La dirección estará a cargo de Lorena Muñoz, reconocida por su trabajo en biopics musicales como Gilda y El Potro, mientras que el guión será escrito por Mario Segade. El proyecto fue formalizado tras un acuerdo de producción entre FAM Contenidos y Sipur Studios, en coproducción con Costes Studio y Loishka.

El filme reconstruirá el recorrido de los Galán desde sus raíces familiares y el entorno formativo que antecedió a su carrera, hasta el proceso creativo que transformó experiencias personales en canciones que, a lo largo de décadas, marcaron a varias generaciones, informaron las productoras vinculadas al proyecto.