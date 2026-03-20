Pintarán sonrisas en la capital

Por tercera ocasión, este 21 de marzo se llevará a cabo el desfile conmemorativo por el Día Mundial del Síndrome de Down, en Tuxtla Gutiérrez. En rueda de prensa, la maestra Valeria Juárez hizo extensa la invitación para que los acompañen este sábado en el parque central de la capital chiapaneca, de donde partirán.

Puntualizó que el objetivo es pintar las calles de azul y amarillo para que más personas conozcan este movimiento que se ha extendido en todo Chiapas. Alicia Espino, directora y fundadora de la asociación civil Cuenta Conmigo, señaló que les entusiasma mucho esta actividad que se ha convertido en toda una tradición en la capital del estado. “Nos da mucho gusto realizar este tercer desfile conmemorativo, que se hará en esta fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas”, expresó.

Por la inclusión

En cada edición, puntualizó Espino, se elige un tema, por lo que este 2026 se hablará sobre la soledad que enfrenta los chicos con síndrome de Down.

Refirió que esto les permite visibilidad las problemáticas de esta condición, como la falta de oportunidades, tanto en el campo laboral como en la educación. “Ante ello, queremos alzar la voz con la alegría y el ánimo de lo que estos jóvenes han podido lograr”, enfatizó.

Añadió que cada año han ampliado el recorrido, por lo que este sábado iniciará desde el parque central de Tuxtla Gutiérrez. “La reunión será en el mencionado punto, a las 17:00 horas, para comenzar a caminar a las 17:30, hasta llegar al parque Bicentenario”, indicó. “En ese punto habrá un programa que contara con la participación de nuestros chicos, entre ellos Mario, quien tocará la batería junto a un grupo de músicos; mientras que Emma hará una participación dancística junto con otra niña. Asimismo, se dará a conocer el proyecto de una cafetería inclusiva en donde los chicos que integran la asociación podrán desarrollarse laboralmente”, detalló.

Finalmente, reiteraron el llamado a conocer la fundación, así como a apoyar la inclusión de dicho sector.