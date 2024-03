Hace unos días por fin Shakira lanzó su nuevo disco Las mujeres ya no lloran después de siete largos años de su último trabajo, El Dorado. En su nuevo álbum, Shakira incluyó varios temas que están inspirados en su separación de Gerard Piqué. Sin duda, que haya lanzado un nuevo disco emocionó a sus fans que desde hace mucho esperaban que la colombiana publicara nueva música y tras su separación del exfutbolista ahora pudo hacerlo.

En entrevista con Jimmy Fallon, Shakira aseguró que cuando estaba con Gerard Piqué no se sentía libre para trabajar en su música y tal y como lo dijo en otra entrevista, la cantante señaló que el padre de sus hijos frenaba su carrera. “He estado publicando música aquí y allá, pero fue muy difícil para mí armar un trabajo. No tuve tiempo, por el factor marido. Ahora no tengo marido, pero sí, el marido me arrastraba. ¡Ahora soy libre! ¡Ahora puedo trabajar de verdad!”, declaró.

En otros temas, Shakira habló sobre el nombre de su disco y dijo un discurso que hizo que el público presente en el foro de televisión le aplaudiera: “Ahora es el turno de los hombres. Durante mucho tiempo nos han enviado a llorar con un guión en la mano y sin final, solo porque somos mujeres, tenemos que ocultar nuestro dolor delante de nuestros hijos, delante de la sociedad. Tenemos que sanar de cierta manera. Y no creo que nadie deba decirnos cómo sanar. Se supone que nadie debe decirle a una loba cómo lamer sus heridas y creo que ahora las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar y hasta cuándo”.

La famosa detalló que durante la creación de Las mujeres ya no lloran estaba sanando y crear el álbum fue una especie de terapia para ella. “Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento… Este álbum ha sido mi catarsis”, aseguró.